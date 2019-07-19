Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sinop’ta trafik kazası: 8 yaralı

Sinop’ta trafik kazası: 8 yaralı

DEVRILEN ARABA DETAY

Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-GECMEYE CALISIRKEN CARPTIGI ARAC DETAY
-OLAY YERI DETAY

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Erfelek yolu Uzun Gürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erfelek Gökçebel köyünden Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gitmek için yola çıkan Orhan Özdemir'in kullandığı 34 GC 9917 plakalı hafif ticari araç, aynı yol üzerindeki 34 LHB 16 plakalı Yılmaz Demir kontrolündeki otomobili sollamaya çalıştığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve devrildi. Kazada araç içerisindeki 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza yerine çağrılan greyder tarafından devrilen aracın yol kenarındaki tarlaya çekilmesinin ardından jandarma yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı