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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sinop’ta oy kullanımı başladı

Sinop’ta oy kullanımı başladı

VATANDASLARIN SANDIGA GITMESI

( SİNOP ) - SİNOP

Oy Kullanımı Milletvekilliği Seçimleri Milletvekilliği 


- Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili oy kullanma işlemi Sinop’ta başladı.
Vatandaşların sabahın erken saatlerinde sandığın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy işlemleri 1 sandık başkanı, bir sandık görevlisi ile AK Parti, CHP ve MHP olmak üzere üç parti görevlisinin vatandaşların oy kullanma işlemlerine yardımcı oldukları gözlendi. Sinop’ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sandıkta oy kullanma işleminin 17.00’ye kadar süreceği öğrenildi. (OSM-SLH-
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