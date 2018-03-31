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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sinop’ta ölü yunuslar kıyıya vurdu

Sinop’ta ölü yunuslar kıyıya vurdu

Ölü yunuslar ve kuşlardan görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

Yunuslar Oksijen 


- Sinop'ta sahile çok sayıda telef olmuş yunus vurdu. Balıkçıların avlanma döneminde denizlerde yunus ve kuş ölümleri artıyor. Balıkçıların ağına takılarak telef olan yunuslar zaman zaman kıyıya vuruyor. Sinop'ta Bahçeler sahilinde 5 yunus ve bazı kuş ölülerine rastlandı. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yunusların ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yunuslar denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil, herkes ekmeğinin peşinde. Yunuslar diplerde balık ararken ağa takılıyor” dedi.

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