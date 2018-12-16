Sinop’ta ödüllü lakerda yarışması düzenlendi

-Lakerda tadımları

-Jüri üyeleri

-Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya açıklamaları



( SİNOP ) SİNOP



-. Düzenlenen yarışmaya Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, vatandaşlar ve yarışmacılar katıldı.

Yarışmada, Sinop’a özgü geleneksel müzikler eşliğinde lakerda tadımları gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan ödüllü lakerda yarışmasında tadımı gerçekleştirilen Lakerdalar vatandaşların beğenisine sunuldu. 31 yarışmacının katıldığı yarışmada, Kültür Turizm Derneği üyesi Burhan Levend, Balıkçı Recep Batmaz, Gurme Süreyya Üzmez, Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Demet Kocatepe, Sinoplu Esnaf İsmail Göksu’nun tadımları ve puanlaması sonrasında yarışmada dereceye girenler belirlendi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya ise; “Sinopumuzun 3001. Lakerda yarışmasını şuan da gerçekleştiriyoruz. Yarışmacılarımız 31 adet olup puanlar ve yarışmacıların isimleri gizli olarak yarışma düzenlenmiş bu ilk yarışmadan sonraki yarışmalarımız da amacımız, Sinop’u balığın başkenti yapmak. Lakerda’yı, Sinop’ta yakalanan balıkların en üst katma değer erişmesini Lakerda ile sağlayabiliriz. Ve bu Sinop ekonomimize büyük bir katkı ve bütün aileler evlerinde yaptıkları için aynı zaman da çok değişik lezzetlerin de sunulabileceği bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız önümüzdeki yıllarda bunu uluslar arası bazda yapabilmek” dedi.

Yarışma sonrası birinciye Cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

