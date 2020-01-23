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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sinop’ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sinop’ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

-Olay yerinden detay

Bild Direksiyon 

--İtfaiyenin çalışmaları detay
--Yaralının ambulansa koyulması
--Detay

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Sinop istikametinde seyir halindeki Mehmet Erdoğan'ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı otomobil, bölgede etkili olan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil yol kenarına yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü Mehmet Erdoğan ve yanında bulunan Şehnaz Akkaya araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa yerleştirildi. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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