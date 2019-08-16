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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı...Tekne havadan görüntülendi Haberi

Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı...Tekne havadan görüntülendi Haberi

KARAYA OTURAN GEZI TEKNESİNİN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Gezi Teknesi Gesi Sahil Güvenlik Yardım Çağrısı 

-DEMİRCİ KOYU LİMANINDAN GEZİ TEKNESİ

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta dün yolcuları alıp tura çıktıktan sonra karaya oturan gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'na çekildi. Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı.
Kaptan yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve 'balon' diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'na çekildi.
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