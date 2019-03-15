Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sinop’ta istavritin kilosu 10 liraya düştü

Sinop’ta istavritin kilosu 10 liraya düştü

BALIK AVINDAN HAVADAN GORUNTULER

Barbunya 

-DETAY
-BALIKCI ISMAIL DEGER ACIKLAMALARI
-BALIK AVINDAN HAVADAN GORUNTULER

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta istavritin kilosu 10 liraya geriledi. Sinop'ta istavrit bolluğu yaşanıyor. Tezgahları süsleyen ve geçen ay kilosu 15 liradan satılan istavritin kilosu 10 liraya geriledi. Balıkçı İsmail Değer, son dönemde mezgit ve barbunya balığı olmaması sebebiyle daha çok istavrit avlandığını belirtti.
Değer, "Şu anda 10 liraya satıyoruz ama vatandaş on uda pahalı buluyor, 7.5 lira, 5 liraya pazarlık yaptığı oluyor. Ancak şu anda avladığımız istavritlerin boyu bir önceki yıllara oranla daha iri ve büyük. Avlanma yasak dönemine az bir süre kala istavrit vatandaşın sofrasını şenlendirmeye devam ediyor" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı