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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sinop’ta intihar...Bunalıma girdi, intihar etti Haberi

Sinop’ta intihar...Bunalıma girdi, intihar etti Haberi

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( SİNOP ) SİNOP

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Polis Ekipleri 


- Sinop’ta bunalıma giren bir vatandaş, evde kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, Sinop’un Kılıçlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bunalıma giren Nedim Erdem(40) evde kendini astı. Erdem’i evde asılı vaziyette bulan yakınları, durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Nedim Erdem’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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