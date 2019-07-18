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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinop'ta inşaatlara suç duyurusu Haberi

Sinop'ta inşaatlara suç duyurusu Haberi

SINOPTAN GORUNTULER

Kırıklı Belediye Başkanı İmar Planı Mahkeme Kararı Suç Duyurusu 

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( SİNOP )- İptal edilen imar planıyla 'imar plansız şehir' duruma düşen Sinop'ta devam eden inşaatlar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu SİNOP

- Sinop Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı, Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından açılan dava sonucu, Samsun 1. İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. İmar planı olmayan şehir durumuna düşen Sinop'ta şimdi de devam eden inşaatlar hakkında suç duyurusu yapıldı. Sinop Çevre Dostları Derneği, Sinop Adliyesine giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Hale Oğuz, “Bundan önceki belediye yani 2016 yılında yapılmış imar planını Sinop Çevre Dostları Derneği olarak dava ettik. Yürütmeyi durdurmamıza rağmen davamız uzun sürdü. Mahkeme üzerinde baskılar oluştu. Ancak mahkeme sonuç olarak imar planını iptal etti. O nedenle Sinop şu anda imarsız durumda. Yeni belediye başkanımıza biz aslında temiz bir sayfa açtık. Yeni bir plan. Yeni bir şehir. Yeni bir düzen bekledik umutla. Ancak şu anda hayal kırıklığı yaşamakla meşgulüz. Çünkü inşaatların dayandığı imar planı iptal edilmiş olmasına rağmen inşaatlar devam ediyor ve arkeolojik sit alanlarında onaylı koruma imar planı olmadığı halde ruhsat verildiği görülüyor. Bu gerçekten mahkeme kararının çiğnenmesi anlamına geliyor” dedi.

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