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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sinop’ta hastane bahçesinde otomobil alev alev böyle yandı İzle

Sinop’ta hastane bahçesinde otomobil alev alev böyle yandı İzle

Yangın görüntüleri

( SİNOP ) SİNOP

Hastane Kalaba Alabalık Hastane Bahçesi Yangına Müdahale 


- Sinop’ta hastane bahçesinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Sinop’un Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan 57 AT 372 plakalı otomobil, sabah saatlerinde alev alev yandı. Yangının henüz sebebi belirlenemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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