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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu - Sinop’ta karaya oturan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi Haberi

- Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu - Sinop’ta karaya oturan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi Haberi

KARAYA OTURAN GEMIYI KURTARMA CALISMALARI HAVADAN GORUNTULER

( SİNOP ) - Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu- Sinop’ta karaya oturan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi SİNOP

Kıyı Emniyeti Gezi Teknesi Sahil Güvenlik 


- Sinop’ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi. Sinop İskelesi'nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.
Gezi teknesini ise karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor. (OSM-MU-
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