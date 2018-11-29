Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinop’ta çinicilik sanatı gelişiyor

Sinop’ta çinicilik sanatı gelişiyor

CINICILIK CALISMALARINDAN GORUNTULER

Siyer El Sanatları E-ticaret 

-UGUR CETIN ACIKLAMALARI
-CINICILIK CALISMALARINDAN DETAYLAR

( SİNOP ) - SİNOP

- Sinop’ta el işi ile çinicilik sanatı gelişiyor. Sinop’un Gerze ilçesinde, Gerze Belediyesi ve İŞKUR ile ortaklaşa düzenlenen projede 25 kursiyer eğitim görüyor. İŞKUR Gerze Temsilcisi Uğur Çetin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “25 kursiyerimiz var. Kursumuz Gerze Belediyemiz ve Çalışma İş Kurumu (İŞKUR) ortaklaşa düzenlenen geleneksel el sanatlarını yetiştirmeye ve devam ettirmeye yönelik çinicilik faaliyetleri ve seramik süsleyici faaliyetleri burada devam ettiriliyor. Eğitimcilerimizin önderliğinde el sanatlarını öğreniyorlar. Gerze’nin doğasının güzelleştirilmesine katkı sağlıyorlar. Burada yapılan işlemler şu anda lokal bazda kişilerin kendi imkanları ile satışı sağlanabiliyor. Yurt içi fuarlara gidiyor, tanıtım fuarlara gidiyor. Bununla ile ilgili Belediyemizin çalışması var. Önümüzdeki süreçte e-ticaret noktasında da çalışmaları olup kursiyerlerimize de bu anlamda teknik destek sağlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bireysel faaliyetlerin ötesine geçmiş değil şuanda satış pazarlama aşamasında" dedi.
(OSM-SLH-
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı