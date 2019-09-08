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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Sinop'ta alev alan araç evi yaktı

Sinop'ta alev alan araç evi yaktı

yangından fotoğraflar

Nano Ahşap Ev Bild Örencik Yangına Müdahale 

-Yangın anından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

( SİNOP -EK) SİNOP

- Sinop'un Türkeli ilçesinede, otomobilde çıkan yangın eve sıçradı. Yangında, otomobil ve tek katlı ahşap ev yanarak kül oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatakörencik köyü Kuzgeçe Mahallesi'ndeki Necati Özkaya'ya ait olduğu öğrenilen evin önünde bulunanotomobilde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.Kısa sürede otomobilden eve sıçrayan yangına, Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangın için Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözüyle takviye destek geldi.Yangında can kaybı olmazken, bir otomobil ve tek katlı bir ev yanarak kül oldu.
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