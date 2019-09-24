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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sinop’ta ahşap ev küle döndü

Sinop’ta ahşap ev küle döndü

Yangından görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

Ahşap Ev 


- Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 12.00 sıralarında Erfelek Toplu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle Cahit Aksu’ya ait olan evde yangın çıktı. Yangına Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda ahşap ev küle döndü.
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