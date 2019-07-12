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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sinop’ta 30 metrelik uçurumdan düşen şahıs yaralandı

Sinop’ta 30 metrelik uçurumdan düşen şahıs yaralandı

DUSEN VATANDASI KURTARMA GORUNTULERI

( SİNOP ) SİNOP

İlk Müdahale Polis Deniz Polisi Sahil Güvenlik Sağlık Ekipleri 


- Sinop’ta gezi yaptığı sırada yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen şahıs yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zeki Altun(60) isimli vatandaş, Sinop Akliman Koyu’nda gezerken dengesini kaybederek 30 metrelik uçurumdan düştü. Vatandaş, deniz polisi, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından düştüğü uçurumdan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Altun’un yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altun, Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Altun’un kanser hastası olduğu öğrenildi.
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