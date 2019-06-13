Sinop'ta 2 bin 342 üniversite öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı

-geçiş töreni

-rektör açıklaması

-havadan görüntüler



( SİNOP ) SİNOP



-. Sinop Üniversitesinden 2018-2019 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan 2 bin 342 öğrenci için tören düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Spor Kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreni; mezun olan öğrencilerin tören geçidiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın yaptığı konuşmayla mezun olan öğrencileri kutladı. Toplamda 2 bin 342 öğrencinin mezun olduğu mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla son buldu. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, çeşitli kamu kurumu müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.



