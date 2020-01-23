Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi Haberi



- İstanbul-Sinop uçuşunu gerçekleştiren uçağın havalimanına inmeden kısa süre önce duyulan büyük patlama sesi herkese korku dolu anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, saat 12.05’te Sinop'tan İstanbul’a havalanacak uçağın Sinop Havalimanına inişe geçmeden kısa bir süre önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin ardından tüm sistemlerin kısa süre kesildiği öğrenilirken, uçağın 2,5 saat rötar yaptığı bilgisi paylaşıldı. Uçak havadayken oluşan patlama ve ardından Sinop-İstanbul uçuşunun 2,5 saat ertelenmesi, 'yıldırım mı düştü' sorusunu akıllara getirdi.Görevlilerden alınan bilgiye göre, patlama sesinin havaalanı yakınına yıldırım düşmesi sonucu oluştuğu öğrenildi.



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