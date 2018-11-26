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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop'a özgü kotraların ünü ülke sınırlarını aştı İzle

Sinop'a özgü kotraların ünü ülke sınırlarını aştı İzle

KOTRALAR

Yurt Dışı Gesi Irak Maket Gemi 

-KOTRA YAPIMI
-SINAN DEMIR ACIKLAMALARI
-DETAY

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta el işçiliğiyle yapılan kotralar yurt dışından bile rağbet görüyor. Sinop’ta el işçiliğiyle kotra yapan 53 yaşındaki Sinan Demir, küçük yaşlarda başladığı bu işi yaşatmaya çalışıyor. Demir, maket gemi ve tekneleri, gerçeğini aratmayan şekilde tüm ayrıntılarıyla yapıyor.. Kotralara Almanya'dan bile talep geliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Demir, “İlk önce ormandan ağacı seçiyoruz. Hangisi daha iyi işlenir diye. Daha sonra ağaçlar atölyeye geliyor. Ağaçları hangi şekilde kesebileceğimizi belirliyoruz daha sonra ise kurutmaya bırakıyoruz. Daha sonra işleme giriyor. Yaptığımız kotraları, Almanya’ya fazla miktarda gönderiyoruz. Kıbrıs, Alanya, Kuş Adası’na gönderiyoruz” dedi.
“En çok rağbet gören Atatürk kotrası” Yaptığı kotralara en çok rağbetin Atatürk kotrasına olduğunu belirten Demir, “En çok rağbet gören de Atatürk kotrası oluyor. Atatürk’ün resmini kotralara yapıştırdık. Daha çok rağbet görmeye başladı.
İlgi çok. El emeği olduğu için ilgi çok. Dünyada olmadığı için bu işler tek olduğu için çok rekabet var. Kotralar, Sinop’a özgü. Çok mücadele ettik. Kotraları Sinop’un simgesi haline getirdik” dedi.
(OSM-SLH-
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