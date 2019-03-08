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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sınırın sıfır noktasından kadınlar için anlamlı mesaj İzle

Sınırın sıfır noktasından kadınlar için anlamlı mesaj İzle

Öğretmenlerin makyajla şiddet gören kadın örnekleri detayı

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-Öğretmenlerin toplu olarak kadına şiddete hayır mesajı
-Erkek öğretmenlerin kadına şiddete hayır mesajı

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Suriye sınır hattının sıfır noktasında eğitim veren Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Köyü İlk ve Ortaokul öğretmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile çektikleri video ile “Kadına değil şiddete el kaldır” mesajı verdi. Öğretmenler, şiddet gören ve öldürülen kadınlardan örnekler vererek hazırladıkları videoda eğitimci olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddete hayır mesajı verdi. Öğretmenler hazırladıkları videoda öğretmen olmak isteyen, yüksek sesle konuştuğu için şiddet gören, erkek arkadaşı yüzünden öldürülen ve şiddet gören birçok kadından örnekler vererek 'Korkma gücünün farkında ol' dedi.
Şenyurt İlk ve Ortaokul Müdürü Şakir Aydoğan sosyal medyadan yayınladıkları videoda doğumdan ölüme kadar hayatlarının her anında varlıklarını hissettikleri aynı zamanda insan olmanın vesilesi olan bütün kadınların bu anlamlı gününü yürekten kutladığını söyledi.

Aydoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaparak, 'Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur' diyerek videoyu paylaştı.
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