Sınırın sıfır noktasındaki mültecilere ekmek dağıtıldı

-Kuveyt Tarahum Dernek görevlilerinden Gahsan ihsan Temiz,açıklama

-Ekmek sırası bekleyen Suriyeliler

-Ekmek alan Suriyeliler

-Halil el Muhammed,açıklama

-Hasan El Abo,açıklama

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( ŞANLIURFA )- Akçakale’deki mülteci fakir ailelere 35 bin ekmek dağıtıldı. ŞANLIURFA



- Sınırın sıfır noktasındaki mülteci ailelere 35 bin ekmek dağıtıldı. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ikamet eden Suriyeli ailelere 35 bin adet ekmek dağıtıldı.Kuveyt Tarahum Derneği yetkilileri tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyelilere dağıtıldı. Suriyeli mülteciler, kendilerine daha önce verilen ekmek fişleri ile geldikleri mobil dağıtım noktasından ekmeklerini aldı. Dernek görevlilerinden Gahsan ihsan Temiz, "Akçakale’de bulunan fakir ve muhtaç ailelere bugün burada ekmek dağıtımına başladık.Özellikle Telabyadlı muhtaç ailelere ve diğer Suriyeli kardeşlerimize ekmek dağıtımında bulunduk" dedi.

Ekmek dağıtımı için dernek yetkililerine teşekkür eden Suriyeli Halil el Muhammed de Türkiye’de huzurlu şekilde yaşadıklarını vurguladı. Mültecilerden Hasan el Abo ise kendilerine yıllardır Türklerin ev sahipliği yaptığını belirterek, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.



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