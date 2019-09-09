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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sınırın sıfır noktasında ziller çaldı İzle

Sınırın sıfır noktasında ziller çaldı İzle

Sınırdan görüntü

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-Öğrencilerin okula gelmesi
-öğrenci ve veliler
-Okulda tören
-Detay

( ŞANLIURFA )- Ziller, Akçakale sınırında eğitim için çaldı ŞANLIURFA

- Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de de ders zili çaldı.Suriye sınırındaki Akçakale'de bu yıl bin 600 öğretmen ve 50 bin öğrenciyle eğitim ve öğretime başlandı. Akçakale Süleyman Şah İlkokulunda düzenlenen törenle, ilçede yeni eğitim öğretim yılı başladı.
Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitimciler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.Sabah erken saatlerde öğrenciler okullarının yolunu tuttu. Okullarda yapılan törenlerin ardından ilk ders zili çaldı. Okula yeni başlayan öğrencilerin ise heyecanlı oldukları görüldü.
Okula yeni başlayacak bazı öğrenciler anne veya babalarıyla geldi.Akçakale Süleyman Şah İlkokulunda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu. Ardından öğrenciler sırayla sınıflarına alındı.
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