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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyor Haberi

Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyor Haberi

GÜNEŞTEN GÖRÜNTÜLER

Hava Sıcaklığı İstifa Gesi Kış Mevsimi 

-PARKTAN GÖRÜNTÜLER
-RÖPORTAJ

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye’nin sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yazdan kalma görüntüler yaşanıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilçelerinden olan Ceylanpınar’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ceylanpınar ilçesinde kış mevsimine sayılı günler kala ilçede gündüz hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşması nedeniyle ilçe halkı soluğu parklarda alıyor. Kış ayına sayılı günler kalmasına rağmen hava sıcaklığından istifade ederek parklara akın ettiklerini söyleyen Emre Cengiz, “Bazı bölgelerde kış ayı kendini iyice hissettirmesine rağmen ilçemizde hava sıcaklığının 23 derecelerde olmasından dolayı soluğu parklarda alıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sohbet ederek güzel havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

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