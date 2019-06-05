Sınırın sıfır noktasında orman yangını

- Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını. Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat köyünde Suriye sınır hattında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü gelen bilgiler arasında.
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