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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sınırın sıfır noktasında orman yangını

Sınırın sıfır noktasında orman yangını

Yanan bölgeden genel görüntü

( HATAY ) HATAY

Orman Yangını Trol 


- Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını. Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat köyünde Suriye sınır hattında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü gelen bilgiler arasında.
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