Sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe bayraklı destek

-POLİS ARAÇLARINDAN GÖRÜNTÜLER

-ZAHİDE TEPEDELEN İLE RÖPORTAJ



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Suriye’nin Rasulayn kentinin sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte Mehmetçiğe destek verdi. Rasulayn sınırının sıfır noktasında bir araya gelen vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Mehmetçik lehine sloganlar atarak olası bir sınır ötesi operasyonunda Mehmetçiğe destek olacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe halkından Zahide Tepedelen “Terör örgütüne karşı Fırat’ın doğusuna yapılacak bir operasyon kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve operasyona katılacak olan Mehmetçiğe destek olacağını ifade etti.



