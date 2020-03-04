Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği

- Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.
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