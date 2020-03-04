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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği

Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği

Askeri helikopterin Cilvegözü Sınır Kapısı yakınına gelişi

Hastane Askeri Helikopter Hanlı Helikopter 

-Helikopterin gidişi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.
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