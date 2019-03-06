Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Hatay'ın Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırına sevk edildi. Komandolar ve zırhlı askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

