Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

-Askeri araç konvoyu

-Tanklar ve obüsler



( ŞANLIURFA )- Akçakale ve Suruç'a 20 araçlık zırhlı araç sevkiyatı yapıldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'dan sınırın sıfır noktasına 20 araçtan oluşan zırhlı sevkiyatı yapıldı. Zırhlı araçlardan 10 tanesi Akçakale ilçesine giderken 10 tanesi ise Suruç ilçesine gitti. Şanlıurfa 20 .Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 20 araçlık tank ve obüslerden oluşan askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ve Suruç ilçelerine gitti. Akçakale ilçesine giden zırhlılar 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına alınırken Suruç ilçesine giden ziıhlılar ise sınır hattına konuşlandırıldı.

