Sınırı geçmeye çalışırken bastığı mayın patladı

-ağır yaralı kadının ambulansla hastaneye getirilmesi

-sedyeden hastaneye alınması



( ŞANLIURFA )- Sınırı geçmeye çalışan kadın bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye tarafından Türkiye tarafına geçmeye çalışan kadın, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, bu gün öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suruç ilçesi arasındaki Topçu Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Suriye tarafından gelerek sınırı geçip Türkiye tarafına geçmeye çalışan 30-35 yaşlarındaki ve isminin Şirin olduğu öğrenilen kadın, mayına bastı. Bastığı mayının patlaması sonucu kadın ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla ilk önce Akçakale Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının patlama nedeniyle bir bacağının koptuğu ve durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kadının ne amaçla sınırı geçmeye çalıştığı konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

