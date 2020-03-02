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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor (1)

Sınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor (1)

- Sınırda Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerden görüntülerSınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne 'ye gelişi sürüyorEDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri gelişi sürüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne 'den Avrupa'ya geçtiğini açıklaması sonrası sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kente gelişleri arttı.Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan düzensiz göçmenler daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.Sınır köylerinde yoğun düzensiz göçmen hareketliliği gözleniyor. - Tamponda bekleyenler varYunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor.Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor. Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Biber Gazı Nani Ormanlı Tampon Bölge 

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