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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Sınırdan 40 Kilogram Mücevher Kaçırmaya Çalışan Azeri'ye Gözaltı Haberi

- Sınırdan 40 Kilogram Mücevher Kaçırmaya Çalışan Azeri'ye Gözaltı Haberi

Maliye Bakanlığı Brifing

Bild Gram Altın 

--Yapilan Açiklama
--Yolcu Otobüsü
--Mücevherler

( TİFLİS ) - Sınırdan 40 kilogram mücevher kaçırmaya çalışan Azeri'ye gözaltı TİFLİS

- Gürcistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan-Türkiye sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan otobüsle 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevher geçirme girişiminde bulunan Azerbaycanlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gürcistan Maliye Bakanlığı, bir Azerbaycanlının 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevheri, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye'den Gürcistan'a geçirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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