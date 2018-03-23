- Sınırdan 40 Kilogram Mücevher Kaçırmaya Çalışan Azeri'ye Gözaltı Haberi

--Yapilan Açiklama

--Yolcu Otobüsü

--Mücevherler



( TİFLİS ) - Sınırdan 40 kilogram mücevher kaçırmaya çalışan Azeri'ye gözaltı TİFLİS



- Gürcistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan-Türkiye sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan otobüsle 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevher geçirme girişiminde bulunan Azerbaycanlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Maliye Bakanlığı, bir Azerbaycanlının 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevheri, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye'den Gürcistan'a geçirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



