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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı

Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı

Okuldan genel görüntü

Şehit Okul Binası Askeri Araç İdlib Öğrenciler 

-Okul Müdürü İrfan Türk röp.
-Öğrencilerin koreografisi
-Öğrencilerin slogan atması

( HATAY - ÖZEL)- Hatay’da Mehmetçiğe destek için bir ilkokulun binasının dış cephesi kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyandı HATAY

- Hatay’da, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için sınıra yakın noktada bulunan ilkokul binasının dış cephesi kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyandı. Kırıkhan ilçesine 10 kilometre mesafede Gölbaşı Mahallesi’nde sınıra yakın noktada bulunan Gölbaşı İskan İlkokulu’nun kırmızıya boyanmış cephelerine ay-yıldız çizilmiş hali çevreden geçen askeri araçlardaki askere moral oluyor. Yeni haliyle kentte ilgi odağı haline gelen Gölbaşı İskan İlkokulu Müdürü İrfan Türk, devam eden harekata desteklerini göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Türk, “Öğretmen, öğrenciler ve velilerle beraber desteğimizi sunarak okulumuzun dış cephesini Türk bayrağı rengine boyadık. Askerimize desteğimiz dün, bugün, yarın her zaman sunmak için okulumuzda böyle bir düzenleme yaptık. Askerlerimize kolaylıklar diliyoruz. ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyerekten tüm askerlerimize Allah kolaylık versin” dedi.
Yeni boyanan okulun bahçesinde de öğrenciler ‘İdlib’ koreografisi oluşturarak, ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attılar.
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