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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam

Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam

askerlerin görüntüsü

Sosyal Medya Gesi Öğrenciler Irak 

-konuşma
-foto klip

( ANKARA ) ANKARA

- Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere mektup gönderen çocukların yazdıklarını okuyan Mehmetçik, kendilerine mektup yazan çocuklara cevaben harekat bölgesinden bir video gönderdi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında harekatın başladığı 9 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar on binlerce vatandaşın mektup yazdığını ve binlerce vatandaşın askerlik şubelerine giderek askerlik için başvuruda bulunduğunu Milli Savunma Bakanlığı açıklamıştı. Minik ellerin yazdığı mektuplar, harekat bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaşmaya devam ediyor. Mehmetçik, harekat bölgesinde görevleri başında kendilerine gelen mektupları okuduktan sonra cevap olarak bir video gönderdi. Mehmetçik gönderdiği video da, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye sınırında görevimizin başındayız. Öğrenci kardeşlerimizin mektuplarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Öğrenci kardeşlerimizin gözlerinden öperiz. Biz görevimizin başında daima hazırız" ifadelerini kullanırken, askerlerin her birinin elindeki mektuplar dikkat çekti. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, "Barış Pınarı Harekâtı’nda Kahraman Mehmetçiğimizi yalnız bırakmayan, gönderdikleri selamlarla moral ve motivasyonumuzu artıran asil milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız" notuyla paylaşılan video da bölgede askeri temizlik faaliyet, keşif ve gözlem gerçekleştiren askerlere "asker selamı" gönderen çocukların ve vatandaşların fotoğrafları kolaj yapılarak paylaşıldı.
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