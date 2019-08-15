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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sınırda YPG provokasyonu sürüyor Haberi

Sınırda YPG provokasyonu sürüyor Haberi

Sınır kapısı gündüz görüntüsü

Güvenli Bölge Mobese Görüntüsü Sınır Kapısı Terör Örgütü Teröristler 

-sınır kapısı gece yangın mobese görüntüsü
-yangın gece görüntü

( MARDİN ) -- Terör örgütü YPG üyeleri, sınırdaki hendekleri ateşe verdi MARDİN

- Mardin Nusaybin ilçesinde bulunan eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi. Türkiye Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken YPG’li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski sınır kapısı önündeki Suriye sınırında YPG’li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine petrol doldurularak ateşe verdi. Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve Kızıltepe itfaiyesi ekipleri ile TOMA’lar tarafından müdahale edildi. Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG’li teröristlerin, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor. (BS-YRT-
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