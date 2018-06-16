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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - EDİRNE İzle

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - EDİRNE İzle

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesiSınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 FETÖ şüphelisi ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirtilen Afganistan uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.Savcılık sonrası mahkemeye çıkarılan Fettah Y. (32) ile Semra Y. (27) tutuklanırken, Murat G. (30) ise soruşturmasının sürdüğü Ankara'ya gönderildi.Muhammet T. ve Gizem T. ile Afganistan uyruklu şüphelinin işlemleri sürüyor.54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birlikleri ve Edirne Merkez İlçe Jandarma birliklerinin ortak operasyonunda dün 5 FETÖ şüphelisi ile Afganistan uyruklu "insan kaçakçısı" yakalanmıştı.Yakalananların örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan Muhammet T, Gizem T, Fettah Y, Semra Y. ile Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen eski gelir uzman yardımcısı Murat G. olduğu belirlenmişti.

Jandarma İnsan Kaçakçısı Öğretmen Avcılık Öğretmenlik 

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