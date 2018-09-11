Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sınırda patlama: 5 asker yaralı İzle

Sınırda patlama: 5 asker yaralı İzle

Hastane detay

Hastane Yaralı Askerler Güvenlik Güçleri Yaralı Asker Askeri Personel 

-Yaralı askerin Ambulansla hastaneye getirilmesi

( IĞDIR ) IĞDIR

- Türkiye-İran sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırının sıfır noktası Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolundaki askeri personeli taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine giden ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Karabük’te, Alay Komutanlığı’nda asker kavgası: 10 yaralıKarabük’te, Alay Komutanlığı’nda asker kavgası: 10 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı