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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sınırda öğrencilere 'Filistin tarihi' dersi - GAZZE

Sınırda öğrencilere 'Filistin tarihi' dersi - GAZZE

Sınırda öğrencilere "Filistin tarihi" dersi - GAZZE

: - Gazze - İsrail sınırından detaylar - Gazze - İsrail sınırında Tarihi Eserler Kürsüsü Başkanı Vişah'ın öğrencilere ders vermesi - Tarihi Eserler Kürsüsü Başkanı Gassan Vişah ile röportaj - Derse katılan Filistinli öğrencilerden detaylarGAZZE (AA) - Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı dolayısıyla geçen cuma günü Gazze - İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla başlatılan gösteriler kapsamında üniversite öğrencilerine "Filistin tarihi" dersi verildi.
Sınırda devam eden gösteriler kapsamında farklı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda Filistinli tarihçi ve Gazze İslam Üniversitesi Tarih ve Tarihi Eserler Kürsüsü Başkanı Gassan Vişah, öğrencilere ders verdi. Vişah, öğrencilere 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ve halkı siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistin'in tarihini anlattı.AA muhabirine konuşan Vişah, söz konusu etkinlikle toplumun eğitimli kesimini hedef aldıklarını, sınır bölgesinde ders vermenin öğrenciler, İsrail ve tüm dünyaya mesaj göndermenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

"İsrail'in işgal ettiği topraklarla aramızda sadece birkaç metre var. Bu bölge, Filistin tarihini ve 1948 işgalini anlatmak için en uygun yerlerden biri." diyen Vişah, tüm dünyaya, Filistin meselesinin insanlık tarihinin en haklı meselesi olduğu ve topraklarına dönecekleri mesajı verdiklerini vurguladı.Sınırda kurulan çadırların, Birleşmiş Milletlerin (BM) "mültecilerin topraklarına dönmesini öngören 194 sayılı kararı" uygulanıncaya kadar kaldırılmayacağını dile getiren Vişah, "BM'nin kararları dünyanın başka yerlerinde nasıl uygulanıyorsa Filistin'de de uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.
İsraillilere hitaben Vişah, "70 yıldır bizim nimetlerimizden yararlandınız. Artık yeter, siz kendi vatanınıza biz de köylerimize dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) çalışmalarının durdurulması için öncelikle mülteciler sorununun halledilmesi gerektiğine dikkati çeken Vişah, topraklarına dönünceye kadar bölgeden ayrılmayacaklarını sözlerine ekledi.

Tarihçi Mülteci Muhabir Siyonist Öğrenciler 

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