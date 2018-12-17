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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sınırda kamyon hareketliliği Haberi

Sınırda kamyon hareketliliği Haberi

sınır hattındaki kamyonlar,

Mehmetçik Harekete Geç Terör Örgütü Teröristler Hayvan 

-sürücü ile röp,
-okuldan dönen küçük bir kız, çamurda yürümesi, sınır hattında otlayan koyunlar, çoban ile röp, vatandaşlar ile röp, detaylar,

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesinde Suriye sınırında kamyon hareketliliği yaşanıyor. Günlerdir yağışlı olan bölgede harekete geçen kamyon ve iş makineleri, sınır hattında yol yapım çalışmaları yürütüyor. Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında kamyon yoğunluğu yaşanıyor. Günlerdir yağışlı ve sisin etkili olduğu bölgedeki çamur nedeniyle belediye tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı. Sınır hattına yönlendirilen iş makineleri ve kamyonlar, mehmetçik için sınır hattında yol yapım çalışması yürütüyor. Yol çalışmasında görev alan kamyon sürücüleri ise Mehmetçik içi yol açtıklarını söyleyerek, "Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun. Allah onlara kolaylık versin" diye dua ediyor. Sınırın Türkiye tarafında normal yaşam sürüyor Telabyad sınırında Mehmetçik gelecek operasyon emrini beklerken Akçakale ilçesine bağlı olan ve sınıra sıfır noktasında bulunan yerleşim yerlerinde hayatın normal akışı sürüyor. Kimileri sınır hattında hayvanlarını otlatırken, çocuklar okullarına devam ediyor. Sınırda mayın tehlikesine de dikkat çeken çoban, mayın korkusuna rağmen koyunlarını otlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Bölge halkında PYD tedirginliği Sınır hattında yaşayan yerleşim yerlerindeki köylüler ve Suriyeliler ise PYD-YPG terör örgütünün tedirginliğini yaşadıklarını ifade etti.
PYD'lilerin gün boyu kaçdıkları hendek ve hazırladıkları siperleri evlerinden görebildiklerini anlatan köylüler, PYD-YPG'lilerin ellerindeki silahları da Türkiye'ye doğrulttuğunu ifade etti.
Bir an önce Telabyad'ın PYD'lilerden kurtarılmasını isteyen bölge halkı, "Mehmetçiğimiz inşallah, en kısa sürede bu teröristleri temizler. Bunları daha uzağa gönderir. İnşallah Türk askeri kayıp vermez yada en az kayıpla onları buradan def eder" diye konuştu.
Öte yandan Fırat'ın doğusu operasyonunu bekleyen bölge halkı günlerdir etkili olan sis ve yağmur gibi kış koşulları nedeniyle zor anlar yaşıyor. (SD-
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