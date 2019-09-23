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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı

Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı

Araçlardan ve askerlerden detay

( ŞANLIURFA )- Devriyeye katılacak araçlar bakımdan geçirildi ŞANLIURFA

Terör Örgütü Trol 


- PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen kara devriyelerinin ikincisine katılacak araçlar bakımdan geçirildi. Yıkanan araçlara Türk bayrakları asılarak devriyeye hazır hale getirildi.
ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylülde ilk kara devriyesi icra edildi. İlk kara devriyesinin ardından bu gün ikinci devriye hazırlıkları başladı.
Devriyeye katılacak zırhlılar, bakımdan geçirildi. Yıkanan araçlara Türk Bayrakları asılarak devriyeye hazır hale getirildi.
Türkiye ile ABD’nin ikinci kara devriyesini yarın gerçekleştirmesi bekleniyor.
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