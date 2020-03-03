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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Sınırda helikopter hareketliliği

Sınırda helikopter hareketliliği

Helikopterin gelişi

Hastane İdlib Hanlı Helikopter 

-Gelişinden görüntü

( HATAY -EK-TEMİZ) HATAY

- Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekti.Helikopterin seyyar ilk yardım hastanesi pistine inip kalktığı gözlendi.
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