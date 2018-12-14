Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sınırda dikkat çeken detay... Terör örgütü sınıra yakın evleri mevziye çeviriyor

Sınırda dikkat çeken detay... Terör örgütü sınıra yakın evleri mevziye çeviriyor

mevziye çevrilen ev

Terör Operasyonu Terör Örgütü Çakal Trol 

-etrafındaki toprak yığını
-mevziler
-sınır duvarı ve dikenli teller
-Türkiye'nin sınırda açtığı acil giriş-çıkış kapısı
-kapının karşısındaki mevzi
-normal beton mevzi
-Telabyad'tan görüntüler

( ŞANLIURFA )- Geçiş kapısının karşısındaki evlerin etrafı toprakla örtülerek mevzi yapılıyor- Terör örgütü mevziye çevirdiği evlere gitmek için tünelleri kullanıyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde sınıra yakın bazı evlerin etrafı toprakla kapatılarak mevzi yapıldı. Terör örgütünün toprakla kapattığı evlerin Türkiye tarafından sınıra örülen güvenlik duvarındaki kapıların karşısında olması ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna düzenlenecek olan terör operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sınırda dikkat çeken detaylar gözlendi. Terör örgütü PYD/YPG’nin sınıra örülen güvenlik duvarında Türkiye tarafından yapılan acil giriş ve çıkış kapılarının karşısındaki evlerin etrafını toprakla kapatarak mevziye dönüştürdüğü görüldü.
Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin mevziye çevrilen evlere tünellerle gidip geldiklerini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı