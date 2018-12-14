Sınırda dikkat çeken detay... Terör örgütü sınıra yakın evleri mevziye çeviriyor

-etrafındaki toprak yığını

-mevziler

-sınır duvarı ve dikenli teller

-Türkiye'nin sınırda açtığı acil giriş-çıkış kapısı

-kapının karşısındaki mevzi

-normal beton mevzi

-Telabyad'tan görüntüler



( ŞANLIURFA )- Geçiş kapısının karşısındaki evlerin etrafı toprakla örtülerek mevzi yapılıyor- Terör örgütü mevziye çevirdiği evlere gitmek için tünelleri kullanıyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde sınıra yakın bazı evlerin etrafı toprakla kapatılarak mevzi yapıldı. Terör örgütünün toprakla kapattığı evlerin Türkiye tarafından sınıra örülen güvenlik duvarındaki kapıların karşısında olması ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna düzenlenecek olan terör operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sınırda dikkat çeken detaylar gözlendi. Terör örgütü PYD/YPG’nin sınıra örülen güvenlik duvarında Türkiye tarafından yapılan acil giriş ve çıkış kapılarının karşısındaki evlerin etrafını toprakla kapatarak mevziye dönüştürdüğü görüldü.

Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin mevziye çevrilen evlere tünellerle gidip geldiklerini belirtti.



