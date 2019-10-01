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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

yaralıların hastaneden çıkarılması, ambulanslar, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

İlk Müdahale Hastane Askeri Araç Sağlık Ekipleri 


- Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. kazada 2 asker yaralandı Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı olan ve Suriye sınırındaki Eşme mahallesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker(er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma hastanesi'ne sevk edildi Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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