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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sınırda bulunan düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı - EDİRNE

Sınırda bulunan düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı - EDİRNE



: - Sınırdan detaylar - Hastaneye kaldırılan göçmenden ve diğer göçmenlerden detaylarSınırda bitkin halde bulunan göçmen hastaneye kaldırıldı - Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen ancak askerler tarafından Edirne'ye geri gönderilen Filistinli düzensiz göçmen, sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındıEDİRNE (AA) - Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen ancak askerler tarafından Edirne'ye geri gönderilen Filistinli düzensiz göçmen, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir süre önce Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen kimliği henüz öğrenilemeyen Filistinli göçmen, sınır bölgesindeki Yunan askerleri tarafından yakalandı.Askerler tarafından ülkeye girişi engellenerek Türkiye 'ye gönderildiği iddia edilen göçmen, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Enez ilçesi sınırlarındaki askeri yasak bölgede bulundu.Soğuk hava ve açlık nedeniyle bitkin düşen yabancı uyruklu, Mehmetçik'in yaptığı ilk müdahale sonrası Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düzensiz göçmen, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.13 Kasım'da da Uzunköprü'ye bağlı Kiremitçisalih köyünde yarı çıplak halde bulunan ve sırtlarında darp izi olan 14 Filistinli köy kahvesine sığınmış, Yunanistan'dan Türkiye 'ye gönderildiklerini iddia edilen düzensiz göçmenler, köy halkının ikramları ve kıyafet yardımları sonrası jandarma aracılığıyla hastanede tedavi ettirilmişti.

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Jandarma Yasak Bölge 

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