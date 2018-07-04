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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sınırda bilinmeyen bir cisim patladı, anne ile 2 çocuğu yaralandı

Sınırda bilinmeyen bir cisim patladı, anne ile 2 çocuğu yaralandı

hastanedeki yaralılar

İlk Müdahale Hastane Jandarma Devlet Hastanesi Çakal 

-babadan görüntüler
-afad ekipleri
-hastane ve sınırdan görüntüler

( ŞANLIURFA ) - Suriye sınırında gökten inen balon şeklinde bilinmeyen bir cisim çocukların elinde patladı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırına 4 kilometre mesafedeki bir kırsal mahallesinde gökten gelen balon şeklinde bilinmeyen cisimler çocukların ellerinde patladı. Olayda tarlada çapa yapan anne ile 2 çocuğu yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Büyüktokaç kırsal Mahallesi Berdi mezrasında yaşandı. Anne ve babalarına tarlada çapa yapmada yardımcı olan Elif Badem (15) ile Ali Badem (12) gökten 5 balon benzerindeki cismin tarlaya indiğini gördü. Çocuklar, cisimlerin yanına giderek anne ve babalarının yanına getirdi. Çocukların ailesi de cisimlerin ne olduğunu anlamayınca yere bırakmalarını istedi. Çocukların ellerinde patladı Çocuklar cisimleri yere bıraktıkları sırada patlama yaşandı. Sert bir plastikten yapıldığı ve sapında ise metal bir kutu bulunduğu iddia edilen balonlardan birinin patlamasıyla Elif ve Ali kardeşler ile anneleri Emine Badem yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Akçakale ilçesine getirilirken yolda ambulanslara alındı. İlçe devlet hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocukların durumlarının belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle AFAD ekipleri de hastaneye geldi. Öte yandan jandarma ekiplerinin de kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri aldıkları belirtildi. Patlayan cisimlerin ne oldukları ve nereden geldiklerinin araştırıldığı öğrenildi.
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