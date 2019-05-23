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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı Video

Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı Video

Habur Sınır Kapısından detaylar

Buzdolabı Sosyal Tesis Başkent Sınır Kapısı Irak 

-araçların bekleyişi
-şoförlerin yemek hazırlaması
-detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesindeki sınır kapısında bekleyen şoförler yaptıkları yemeklerle iftarlarını yapıyorlar.Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarından bulunan Habur Sınır Kapısından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil'e yük taşıyan TIR şoförleri, kuyrukta beklerken yaptıkları yemeklerle oruçlarını açıyorlar.Araçlarına taktıkları mini buzdolabında yemek malzemelerini beraberlerinde taşıyan şoförler, iftar saatine doğru yemek hazırlıklarına başlıyorlar. Ailelerinden kilometrelerce uzaklıkta olmalarına rağmen sınırda sıra bekleyen şoförler, yaptıkları yemeklerle oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşıyorlar.Sosyal tesislerde yemeklerin pahalı olması nedeniyle kendi yemeklerini yaptıklarını belirten 35 yıllık şoför Ayaz Metin Şimdi, tüm zorluklara rağmen dini vecibelerini yerine getirdiğini söyledi.

Şimdi," Bazen burada 2-3 gün kalabiliyoruz. Türk gümrüğü ile ırak gümrüğündeki sosyal tesislerde yemekler çok pahalıdır. Çok az kazandığımız için yemeklerimizi kendimizi yapıyoruz. Hava sıcaklığına rağmen dini vecibelerimizi Allah'ın yardımıyla yerine getiriyoruz." dedi.

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