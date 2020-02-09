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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Sınıra ZPT ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı

Sınıra ZPT ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı

Araçların gelişi detay

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar İş Makinesi Askeri Konvoy Hanlı 

-Çocukların araçları karşılaması
-Araçların tırlardan indirilmesinden detay
-Araçların gidişi

( HATAY ) HATAY

- Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı iş makinesi sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Mahallesi'ndeki çocuklar ise askerleri ellerinde Türk Bayrakları ile karşıladı. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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