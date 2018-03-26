Sınıra zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor İzle

- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra askeri araç sevkiyatları sürüyor. Erzurum’dan gelen zırhlı askeri araç taşıyan 50 tır Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı. Çeşitli askeri zırhlı araçları taşıyan tırların geçişleri esnasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erzurum Tankçı Taburundan gelen 50 araçlık zırhlı araç ile askerleri taşıyan 2 otobüs Gölbaşı ilçesinden sınıra doğru ilerledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları el sallayarak selamladı.