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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sınıra zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor İzle

Sınıra zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor İzle

Halkın bayraklarla konvoyu selamlaması

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç 

-Askeri araçların geçişi

( ADIYAMAN -HD) ADIYAMAN

- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra askeri araç sevkiyatları sürüyor. Erzurum’dan gelen zırhlı askeri araç taşıyan 50 tır Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı. Çeşitli askeri zırhlı araçları taşıyan tırların geçişleri esnasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erzurum Tankçı Taburundan gelen 50 araçlık zırhlı araç ile askerleri taşıyan 2 otobüs Gölbaşı ilçesinden sınıra doğru ilerledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları el sallayarak selamladı.
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