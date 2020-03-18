Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (6) - EDİRNE

: - Karakola gaz bombası atılması - Askerlerin gaz bombasını dışarı atması - Yaralılardan detaylar - Yaralılara müdahale edilmesiYunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.EDİRNE - Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor.Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.Türk sınır karakolunada gaz bombası düşüyorYunan sınır güçlerinin attığ gaz bombaları Pazarkule Sınır Karakolu’na da sıklıkla düşüyor.Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.
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