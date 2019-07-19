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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı Haberi

Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı Haberi

Termal kameralı tankların geçişi

( HATAY ) HATAY

Termal Kamera Kamera 


- Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gönderildi.
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