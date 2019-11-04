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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sınıra sevkıyatlar sürüyor

Sınıra sevkıyatlar sürüyor

Askeri sevkıyatın geçişi

Bild Askeri Birlik 

-Genel ve detaylar
-Sevkıyattan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sınır hattına sevkıyatlar sürüyor. Kilis’ten Suriye sınır hattındaki askeri birliklere ve Suriye’deki üst bölgelerine aralıklarla askeri sevkıyat devam ediyor. Batı ve doğu illerinden gelen askeri birlikler ile araçları Kilis üzerinden geçerek, sınır hattındaki karakollar ile Suriye’deki üst bölgelerine geçişleri sürüyor. Sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.

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