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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Sınıra obüs takviyesi Haberi

Sınıra obüs takviyesi Haberi

Tırlara yüklenmiş obüslerin polis eskortu eşiliğinde geçişi

( HATAY ) HATAY

Polis İdlib Araç Konvoyu Askeri Birlik Hanlı 


- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs takviyesi sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 60 araçlık obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi. (İBÇ-
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